MARACAY. – Dicembre è il mese in cui ci riuniamo per trascorrere in allegria momenti importanti. Nella Casa d’Italia di Maracay il comitato di Musica e Arti Sceniche presenterà lo scintillante spettacolo Annie en Navidad.

Lunedi 10 dicembre alle 18:00 e martedì 11 alle 15:00 e alle 18:00, le famiglie della nostra Casa d’Italia potranno ammirare questo musicale nell’adattamento fatto da Ariani Morales.

La piccola Annie regalerà a tutti un pomeriggio pieno di musica e colori. Il suo messaggio di speranza e ottimismo sarà particolarmente importante in un momento tanto difficile per il Venezuela. Annie en Navidad, una storia creata da Harold Gray, è un classico che ha riscosso grande successo in tutto il mondo.

La produzione che andrà in scena nel teatro di Maracay prevede la presenza di 50 artisti.

Uno spettacolo da non perdere.