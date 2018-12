(ANSAmed) – TEL AVIV, 3 DIC – Benyamin Netanyahu incontrerà questa sera a Bruxelles il segretario di stato Usa Mike Pompeo per “discutere sviluppi regionali”. Lo ha annunciato l’ufficio del premier spiegando che Netanyahu partirà a breve per la capitale belga. Nel suo incontro con Pompeo – concordato secondo la stessa fonte la scorsa settimana – il primo ministro israeliano è accompagnato dal Direttore del Mossad Yossi Cohen, dal Consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben-Shabbat e dal suo Segretario militare generale Avi Blot.