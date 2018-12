(ANSA) – WASHINGTON, 3 DIC – Non ha voluto allontanarsi dal suo padrone il cane Sully dell’ex presidente George H.W. Bush, ritratto accovacciato fedelmente davanti alla sua bara coperta dalla bandiera americana. La foto, postata sui social dal portavoce Jim McGrath, è diventata subito virale, commuovendo l’America e non solo. “Missione compiuta. #Remembering41”, la scritta sopra la foto dell’amato Labrador del presidente, seguita dalla notizia del decesso. Bush aveva ‘adottato’ Sully nel giugno scorso ricevendolo in dono dall’organizzazione nonprofit America’s VetDogs. Il presidente soffriva di una forma di morbo di Parkinson e il cane lo assisteva aprendo le porte, prendendo gli oggetti e aiutandolo in varie attività. Sully tornerà all’associazione, che ha sede a New York, dove trascorrerà le feste di fine anno, prima di essere trasferito al programma addestramento cani del Centro medico militare nazionale di Water Reed.