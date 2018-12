(ANSA) – ROMA, 3 DIC – Un numero record di donne sono state elette in Bahrein, raddoppiando la presenza femminile nel Parlamento del Paese. Lo riporta Al Jazeera. “Le elezioni del 2018 sono storiche per il Bahrein” ha dichiarato Mohammed Al Sayed, portavoce dell’organizzazione Cittadini per il Bahrein. “Certamente avremo più donne in parlamento e ciò è fonte di orgoglio per tutti i bahreiniti poichè crediamo nell’uguaglianza e nell’importante ruolo che hanno le donne bahreinite nella società e nella politica” ha aggiunto. Sei donne sono state elette su 40 membri del Consiglio dei Rappresentanti del Bahrein: numeri contenuti, ma in crescita costante. Alle elezioni del 2002 si presentarono 31 candidate, ma nessuna donna fu eletta. Nel 2006 fu eletta la prima donna, Lateefa Al Gaood, nel 2014 altre tre donne e alle elezioni di domenica sei donne in tutto, segnando così un trend in crescita.