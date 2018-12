(ANSA) – ROMA, 3 DIC – “Il processo sul budget intrapreso” dal governo “è significativo per l’Italia, per l’Ue e per il mondo”. Lo ha detto l’ambasciatore Usa a Roma, Lewis Eisenberg partecipando allo Us Italy Dialogue organizzato dall’Aspen. Eisenberg, seduto affianco al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ha citato quindi un tweed del presidente Trump secondo il quale ‘Conte sta lavorando duro per l’economia e avrà successo. “Io aggiungo che non c’è mai stato un momento migliore per comprare Made in Usa e Made in Italy”.