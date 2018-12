(ANSA) – ROMA, 3 DIC – Sono ancora critiche le condizioni dell’ex campione del mondo dei mediomassimi Wbc Adonis Stevenson, detronizzato sabato notte dall’ucraino Olexandr Gvozdyk, che lo ha messo Ko sul ring di Quebec City. Il pugile canadese di origine haitiane è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale della zona e posto in terapia intensiva per emorragia celebrale. Secondo il promoter Yvon Michel, nelle ultime ore “lo stato di Adonis Stevenson è stabile. Speriamo che nelle prossime ore un certo miglioramento si consolidi. La sua famiglia e noi del suo team rimaniamo in ospedale a pregare per lui”. Adonis si è sentito male dopo la conclusione del match in cui era finito knock out.”Aveva lo sguardo fisso e non parlava, ma si lamentava – ha detto Bernard Barrè, funzionario dell’organizzazione che lo ha assistito -. Ho subito pensato ad una commozione cerebrale, che speravo fosse leggera. In tanti sono saliti sul ring, ma Adonis è stato portato via in barella e poi di corsa in ospedale”.