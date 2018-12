(ANSA) – BOLOGNA, 3 DIC – Una condanna a 10 anni di carcere per omicidio volontario col dolo eventuale. E’ quanto chiesto dal pm Manuela Cavallo nei confronti dell’impiegato 36enne accusato a Bologna della morte di Iulian Cucu, il vigilante romeno di 40 anni investito la notte tra il 2 e il 3 aprile 2016 in via Casteldebole. La decisione della corte d’Assise, presieduta dal giudice Stefano Scati, è attesa per il prossimo 21 gennaio dopo le repliche del difensore, l’avvocato Claudio Cenacchi. Secondo i carabinieri il 36enne si era appartato con una prostituta nei pressi di un casolare in periferia. L’uomo raccontò agli investigatori di essersi spaventato quando Cucu e un collega, entrambi addetti alla vigilanza di un immobile diroccato, si erano avvicinati alla vettura con le torce, in una strada sterrata. Era quindi partito e aveva urtato il 40enne romeno, poi la stessa notte, poco piu’ tardi, si costituì. L’avvocato Cenacchi ha chiesto l’assoluzione o in subordine una condanna con il minimo della pena per omicidio colposo stradale, con le attenuanti della concasualità, della provocazione e generiche. I familiari del vigilantes sono stati già risarciti dall’assicurazione con 800mila euro. (ANSA).