(ANSA) – LONDRA, 3 DIC – Theresa May insiste. Anche se il controverso accordo di uscita dalla Ue da lei siglato con Bruxelles venisse bocciato da Westminster l’11 dicembre, la premier britannica dichiara l’intenzione di voler restare a Downing Street. Nel corso di un’intervista per il programma This Morning su Itv, la May si è dimostrata ottimista e determinata a battersi per la ratifica parlamentare dell’intesa. “Il mio compito è garantire che il governo faccia quello che la gente ci ha chiesto, ovvero lasciare l’Ue, ma nel modo migliore possibile”, ha ribadito la premier. (ANSA).