(ANSA) – LAGOS, 3 DIC – “Sono davvero io, ve lo assicuro. Festeggerò presto il mio 76/o compleanno e sono ancora in forze nonostante molte persone speravano che fossi morto durante la mia malattia”. Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha stroncato così le voci che da tempo circolano sui social network – alimentate da complottisti – riguardo ad un clone-impostore che avrebbe preso il suo posto quando, a loro dire, lo scorso anno dopo un lungo ricovero a Londra non sarebbe sopravvissuto alle cure. L’occasione per allontanare ogni dubbio è stato un incontro con un gruppo di connazionali durante la visita in Polonia dove il presidente nigeriano partecipa alla Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite.