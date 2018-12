(ANSA) – NEW YORK, 3 DIC – Michelle Obama salterà le tappe europee del tour per promuovere il suo libro ‘Becoming’ per partecipare al funerale di George H.W Bush. Lo ha annunciato la stesse First Lady su Twitter sottolineando che per lei e’ importante essere con la famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti per commemorare la sua vita esemplare. “Sfortunatamente – ha aggiunto – ciò mi impedirà di essere a Parigi e Berlino. Sono commossa dall’entusiasmo per le mie memorie e farò in modo da riprogrammare il mio viaggio il prossimo anno”. Michelle ha inoltre chiesto ai suoi lettori di unirsi a lei nel suo omaggio a Bush e al suo straordinario contributo al mondo. Le commemorazioni per l’ex presidente sono iniziate oggi e si concluderanno giovedì. Bush sarà sepolto in Texas accanto alla moglie Barbara.