In occasione della Giornata internazionale per le persone disabili, è il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana il primo ospite di Monica Marangoni, che in questa puntata è accompagnata dal nostro Palatresi al piano. Poi, è la volta di Michele Mirabella, autore di teatro, radio, cinema e televisione, considerato il ‘Professore della tv’ .

Si cambia argomento e si parla della comunità di italiani in Germania, cui hanno dedicato un documentario Lorenzo Colantoni, giornalista e analista di affari internazionali e Riccardo Venturi, fotoreporter. Segue Delfina Licata, che torna per approfondire alcuni aspetti della Tredicesima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo, di cui è curatrice, e poi Ezio Aceti, psicoterapeuta e psicologo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si prosegue con la “lezione” d’italiano di Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri”, dedicata proprio al tema dell’“infanzia”, mentre il nostro Sommo Poeta, Gianni Ippoliti, è alle prese con i bambini e le mamme del Terzo Millennio. Si chiude con Piero Bassetti in collegamento da Milano, che commenta le ultime notizie della settimana.

L’Italia con Voi ci porta a Buenos Aires, dove il gruppo BACI (Buenos Aires Cuochi Italiani) ha preparato una squisita ed allegra spaghettata per tutti gli ospiti della fondazione italiana Don Guanella. Poi a Durban per incontrare Nicoletta Rodseth, dirigente della Scuola Materna Montessori in Sudafrica.

Programmazione Lunedì 3 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it