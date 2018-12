(ANSA) – ROMA, 3 DIC – Sarà messo in vendita l’aereo presidenziale messicano: lo ha deciso il presidente Andrés Manuel López Obrador, insediatosi sabato scorso, come aveva promesso in campagna elettorale. Il velivolo – un Boeing 787-8, meglio noto come José Maria Morelos y Pavon – partirà oggi da Città del Messico per atterrare nell’aeroporto californiano di San Bernardino, negli Usa. Qui sarà conservato “in attesa di trovare un potenziale acquirente”, ha spiegato al portale di notizie Milenio Jorge Mendoza, direttore della Banca statale per le opere e i servizi pubblici (Banobras), che a suo tempo aveva acquistato il mezzo. L’aereo venne comprato nel 2012 durante il governo di Felipe Calderón (2006-2012) ed è stato usato per l’ultima volta dal presidente uscente, Enrique Peña Nieto.