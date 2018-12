(ANSA) – MILANO, 3 DIC – “C’è poco da dire, è stato un errore. La cosa da sottolineare è che non va aggredito un protocollo, tante volte ci sono errori umani, sicuramente si lavorerà per migliorare”. Così il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, sull’episodio che ha creato tante polemiche in Roma-Inter. A proposito della condotta dell’arbitro Rocchi e del Var Fabbri, ha tagliato corto: “L’analisi degli errori spetta a me e la farò io”, ha detto a margine del Gran Galà del Calcio Aic. “Gli errori, una volta definiti, servono per capire su cosa migliorare – ha detto ancora Rizzoli – Abbiamo un progetto dal punto di vista tecnologico, e delle migliorie da apportare al regolamento”.