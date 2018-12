(ANSA) – MILANO, 3 DIC – “Le parole di Totti? A noi interessa solo il campo: abbiamo visto una bella partita ed una buona Inter, non era facile e faccio un applauso ai ragazzi”. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio prova a chiudere così le polemiche dopo gli episodi arbitrali nella gara tra la Roma e i nerazzurri. “Non è mai un campo facile, il punto è stato importante – ha proseguito a margine del Gran Galà del calcio AIC – La partita con la Juve sarà importante ma vale sempre tre punti. Affronteremo una delle squadre più forti d’Europa e la più forte in Italia, ma vorremo rendere difficile a loro il match”.Ausilio ha poi parlato dell’imminente arrivo in nerazzurro di Marotta, “Ci porterà sicuramente, se arriverà, esperienza, e del rinnovo di Icardi: “Non c’è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo”.