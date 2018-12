(ANSA) – ROMA, 3 DIC – “Bello l’ambiente e bello il pubblico, molto corretto. Bergamo ha dato un segnale di grande maturità ed intelligenza, questo deve essere il calcio. E’ stata una bellissima serata per tutti, i tifosi di casa saranno dispiaciuti, ma hanno visto la propria squadra giocare bene. Comunque un bel segnale di come devono essere le partite, dentro e fuori dal campo”. La trasferta del Napoli in casa dell’Atalanta era considerata a rischio cori offensivi. Invece al termine della gara, vinta 2-1 dai partenopei, Carlo Ancelotti ha fatto i complimenti per la correttezza dei tifosi nerazzurri.