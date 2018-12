(ANSA) – ROMA, 04 DIC – European Tour, è Lee Westwood il miglior golfista del mese di novembre. Il successo show nel Nedbank Challenge (Sudafrica), arrivato dopo una grande rimonta su Sergio Garcia, ha permesso al britannico di tornare a trionfare dopo 4 anni di digiuno e di conquistare il riconoscimento del massimo circuito europeo. Il 45enne di Workshop con il 45% dei voti ha superato la concorrenza dei connazionali Danny Willett (vincitore del Dp Tour Championship e 2/o con il 35% delle preferenze) e Justin Rose (3/o con il 15%). Mentre in 4/a posizione s’è piazzato il cinese Haotong Li (5%). Davvero un 2018 magico per Westwood che nel 2020 sogna di tornare a far parte della squadra europea che in Ryder Cup affronterà nel Wisconsin gli Stati Uniti. (ANSA).