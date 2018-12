(ANSA) – ROMA, 04 DIC – “Tornare leader mondiale è sicuramente un obiettivo, ma non quello principale. Essere il numero 1 per me non rappresenta un’ossessione”. Justin Rose commenta così il mancato sorpasso al vertice dell’Official world ranking ai danni di Brooks Koepka. “Ovviamente – ha sottolineato ancora l’inglese – salire sul trono mondiale è sempre una grande sensazione. Ma vincere i tornei è la cosa che più conta”. Il campione olimpico di Rio 2016 proverà nuovamente l’assalto alla classifica mondiale dal 13 al 16 dicembre, quando a Giacarta difenderà il titolo nell’Indonesia Masters. (ANSA).