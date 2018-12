(ANSA) – ROMA, 4 DIC – Juve, no grazie. A dirlo e’ Gianluigi Buffon, portiere del Psg ed ex di lusso dei bianconeri. “La Juve mi piacerebbe incontrarla sempre, tranne che in finale. Lì la vorrei evitare perché sarebbe un colpo basso della vita, non so se riuscirei a parare al meglio. Tutti gli altri incroci invece mi andrebbero bene”, ha detto a TikiTaka, su Mediaset. “Ad oggi non vedo punti deboli – ha aggiunto – Mi sembra la solita Juve con in più Cristiano Ronaldo. La mentalità, i valori e il gruppo storico sono rimasti gli stessi, in più è stato aggiunto un grande giocatore. Dopo anni di vittorie c’era bisogno di uno shock simile per ricreare entusiasmo e nuove energie per continuare e a vincere”.