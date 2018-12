(ANSA) – BARI, 4 DIC – La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni in diversi studi legali in varie città italiane nell’ambito di un’indagine su una presunta truffa in agricoltura. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto di Bari Roberto Rossi, è stata avviata a seguito di una denuncia presentata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa e truffa aggravata. A quanto si apprende, con la complicità di alcuni avvocati, le aziende agricole avrebbero ottenuto indebitamente finanziamenti pubblici dalla Regione Puglia destinati alle aree svantaggiate.