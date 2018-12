(ANSA) – ROMA, 4 DIC – Notizie in chiaroscuro per l’Italia dalla classifica delle 100 città più visitate al mondo nel 2017 di Euromonitor che vede in testa Hong Kong (con 27.8 milioni di arrivi internazionali), Bangkok e Londra. Le 4 italiane presenti sono infatti tutte in discesa nel ranking pur con numeri assoluti in lieve crescita: Roma slitta dal 12/o al 15/o posto, Milano scende al 32/o, Venezia al 41/o e Firenze al 47/o. La Capitale (9.5 milioni di arrivi) e Milano (6.3) assieme non raggiungono i numeri di Londra (19) e eguagliano appena quelli di Parigi (15.8).