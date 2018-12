(ANSA) – ROMA, 4 DIC – “Da parte del Governo non c’è nessun attacco al pluralismo dell’informazione”. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria Vito Crimi intervenendo al convegno per il centenario dell’Associazione stampa parlamentare. “Se lo Stato deve intervenire nel settore, deve farlo intervenendo sul sistema e non sui singoli editori”, rileva.