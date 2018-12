(ANSA) – ROMA, 4 DIC – Eduardo Berizzo non è più l’allenatore dell’Athletic Bilbao. Il club ha infatti ufficializzato l’esonero del tecnico a causa del cattivo rendimento della squadra e che da domani al suo posto subentra Gaizka Garitano, fino a oggi alla guida della squadra filiale e che “diventa il responsabile della prima squadra. Buona fortuna, Eduardo”, è scritto nella nota dell’Athletic. Berizzo era in carica dalla scorsa estate, e ha guidato il Bilbao in 14 partite della Liga e una di Coppa ottenendo in tutto due sole vittorie. All’argentino è stata fatale la sconfitta di ieri per 3-0, nel ‘Monday Night’, sul campo del Levante.