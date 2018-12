(ANSA) – PARIGI, 4 DIC – “Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire” la collera dei francesi, “ne misuro la forza e la gravità”: lo ha detto il premier francese Edouard Philippe nel messaggio ufficiale alla nazione per placare la rabbia dei gilet-gialli. Philippe ha quindi confermato la moratoria di 6 mesi dell’aumento delle accise sul carburante e annunciato la sospensione di “tre misure fiscali”. Oltre alla moratoria sulle accise del carburante, le “tariffe di elettricità e gas non aumenteranno questo inverno”. I portavoce dei gilet gialli tuttavia non accettano l’offerta annunciata dal governo e sabato manifesteranno di nuovo: “Continueremo fin quando non ci sarà un vero cambiamento”.