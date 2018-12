(ANSA) – UDINE, 4 DIC – Il Comune di Udine ha revocato, con una delibera di Giunta approvata ieri all’unanimità, l’istituto dell’identità ‘alias’ per i dipendenti e le dipendenti comunali transgender nella fase di transizione verso il cambio di sesso. ”La delibera è stata approvata ieri – ha confermato all’ANSA l’assessore a Istruzione e Pari Opportunità Asia Battaglia(Lega) – revocando quanto previsto dalla delibera della precedente Giunta che aveva stabilito la possibilità di un’identità ‘alias’ per dipendenti comunali e pubblici in fase di transizione”. Per Battaglia la decisione della Giunta è motivata dal fatto che ”l’istituto dell’alias non è in sintonia con le linee programmatiche e politiche del’attuale amministrazione”, ma anche dalla volontà di ”snellire e sburocratizzare” la macchina comunale, ”visto che l’istituto – ha fatto sapere – non era mai stato utilizzato”. (ANSA).