BUENOS AIRES. – Presso la facoltà di scienze economiche, è stato inaugurato il Centro Italo-argentino di Studi Superiori, con lo scopo di consolidare e rafforzare la lingua e lo scambio culturale tra le due repubbliche, così come ricercatori, scienziati e altri professionisti.

Allo stesso tempo, in virtù della sua formazione e i suoi contributi all’istruzione superiore, così come la sua responsabilità e impegno per la diffusione della conoscenza, l’Università di Buenos Aires ha consegnato al Dottor Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, il massimo riconoscimento: il titolo di Dottore Honoris Causa di questa casa di studi.

L’evento è stato presieduto dal Rettore dell’UBA Alberto Barbieri, che ha detto: “La laurea di Dottore Honoris Causa viene assegnata a persone che hanno avuto meriti eccezionali nelle loro aree e hanno promosso azioni sociali che hanno fatto la differenza. Fra loro è il Dottor Giuseppe Conte, un uomo di legge che costruisce ponti tra l’economia e i problemi sociali. Questo approccio interdisciplinare è importante e prezioso, perché le nuove generazioni non solo devono avere presente la scienza e la tecnologia della loro professione, ma anche le responsabilità sociali che comportano, e questo è ció che ha dimostrato il nostro distinto Dottore Honoris Causa”.

Barbieri ha concluso ringraziandolo “perché oggi ha costruito un ponte affinché possiamo continuare a lavorare per realizzare una società più giusta e fortificare le relazioni culturali”. Successivamente, ha consegnato la laurea e la medaglia che accreditano a Conte come dottore Honoris Causa dell’Università di Buenos Aires.

Da parte sua il Capo del Governo ha affermato: “Sono molto onorato ed emozionato per questo prestigioso titolo, anche per diversi motivi. Questa è una delle migliori università dell’Argentina, dove si sono formati presidenti e premi Nobel. Ci sono moltissimi italiani in Argentina, la nostra lingua è simile ed i nostri costumi anche e questa collaborazione di università, che si unisce ad altre, ci rende molto felici. Questo centro contribuirà ad alimentare questo scambio culturale e scientifico”.

Hanno partecipato all’evento: il Vice-Rettore dell’Università di Buenos Aires, Juan Pablo Mas Velez; il preside della facoltà di economia, Ricardo Acuña Pahlen; l’ambasciatore d’Italia in Argentina, Giuseppe Manzo; il direttore del Centro Italo-argentino di Studi Superiori Dottor Claudio Zin; e il Segretario per le relazioni internazionali, Gabriel Capitelli.

(di Angelo Di Lorenzo)