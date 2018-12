(ANSA) – NAPOLI, 4 DIC – “È stata una grande vittoria. Abbiamo avuto un eccellente approccio alla partita e, anche se i padroni di casa hanno poi pareggiato, abbiamo avuto noi l’ultima parola”. Marek Hamsik, sul proprio sito, commenta la vittoria in campionato di ieri sera contro l’Atalanta ed esamina anche i prossimi impegni del Napoli. “Nel complesso – scrive lo slovacco – la nostra a Bergamo è stata una buona prestazione. Sono molto contento di avere ottenuto tre punti importanti contro un buon avversario”. “Ora testa al Liverpool? No – conclude Hamsik – ci aspetta la partita in campionato contro il Frosinone. Abbiamo perso punti contro il Chievo, ora dobbiamo ottenere il massimo”.