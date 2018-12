(ANSA) – ROMA, 4 DIC – Il Frosinone perde il suo centrocampista Emil Halfredsson per almeno tre mesi. Secondo quanto fa sapere la società con un comunicato, ieri l’islandese arrivato in estate dall’Udinese si è sottoposto ad intervento chirurgico “per la pulizia e la scarificazione del tendine rotuleo del ginocchio destro”. “Il centrocampista, accompagnato dal dottor Fabrizio Ferrazza – continua la nota del club -, è stato operato dal professor Ramon Cugat presso l’ospedale Quirón di Barcellona. I tempi di recupero sono stimati in tre-quattro mesi”. La società cercherà ora un sostituto sul mercato di gennaio.