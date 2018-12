(ANSA) – NEW YORK, 4 DIC – Michael Avenatti, il legale della pornostar Stormy Daniels, non si candiderà alle presidenziali del 2020. A rivelarlo è stato lui stesso. “Non prendo questa decisione alla leggera – ha affermato – lo faccio per rispetto della mia famiglia, se non fosse per le loro preoccupazioni correrei”. Nell’ultimo periodo Avenatti è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica e Stormy Daniels ha detto che ha presentato la causa per diffamazione contro il presidente Donald Trump contro la sua volontà.