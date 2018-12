(ANSA) – BRUXELLES, 4 DIC – Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha annunciato la decisione degli Usa di iniziare il processo per “sospendere i loro obblighi dal trattato Inf (il trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio, in pratica i cosiddetti Euromissili, ndr) in 60 giorni” a seguito delle violazioni russe. L’annuncio di Pompeo arriva dopo avere incontrato gli alleati Nato oggi a Bruxelles. La decisione sui 60 giorni, ha precisato Pompeo, è per dare alla Russia il tempo di “tornare a conformarsi” al trattato.