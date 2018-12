(ANSA) – ROMA, 4 DIC – “Da Presidente della Camera voglio ribadire il pieno sostegno ai magistrati che stanno portando avanti un’azione coraggiosa e di grande significato”. Lo scrive il Presidente della Camera, Roberto Fico in un posto in cui ricorda come in queste ore la Procura di Roma abbia iscritto nel registro degli indagati cinque ufficiali appartenenti al dipartimento Sicurezza nazionale e all’ufficio dell’investigazione giudiziaria del Cairo nell’ambito dell’inchiesta sul sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni. “Fare luce su quanto accaduto al nostro ricercatore è necessario. La ricerca della verità è un percorso che ci coinvolge tutti. Il nostro Paese e l’Europa non possono smettere di pretenderla”. Di questo, annuncia inoltre Fico, domani parlerà a Montecitorio “con i genitori di Giulio assieme ad Ahmed Abdallah, loro consulente egiziano che avevo già avuto l’occasione di conoscere nella mia visita al Cairo di qualche mese fa”.