(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 4 DIC – Atto vandalico compiuto questa mattina ai danni della statua di un Cristo del ‘600. Il fatto è accaduto all’interno della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Cappuccini a San Severo (Fg). Per questo episodio in uomo di 43 anni del posto, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato in stato di irreperibilità perché accusato di essere l’autore del fatto. Secondo fonti investigative verso le 6,30 il 43enne è entrato nella chiesa. Una volta dentro – riferiscono gli investigatori dell’Arma – si è rivolto ai frati cappuccini chiedendo loro del denaro. Al rifiuto degli stessi l’uomo è andato in escandescenza. Ha iniziato a lanciare a terra tutto ciò che gli capitava sotto mano, anche la statua del Cristo. Il 43enne ha anche lanciato il messale ed altri oggetti sacri. Subito dopo è fuggito via. La notizia in poche ore ha fatto il giro del web dove si sono registrate numerose dichiarazioni di sconcerto. (ANSA).