ROMA. – Notizie in chiaroscuro per l’Italia dalla classifica delle 100 città più visitate al mondo nel 2017 di Euromonitor International, che l’ANSA pubblica in anteprima e che vede in testa Hong Kong (con 27.8 milioni di arrivi internazionali), Bangkok e Londra. Le 4 italiane presenti sono infatti tutte in discesa nel ranking pur con numeri assoluti in lieve crescita: Roma slitta dal 12/o al 15/o posto (quarta in Europa), Milano scende al 32/o (nona in Europa), Venezia al 41/o e Firenze al 47/o.

La Capitale (9.5 milioni di arrivi) e Milano (6.3) assieme non raggiungono i numeri di Londra (19), che è la più visitata a livello europeo, e eguagliano appena quelli di Parigi (15.8). Lo stesso trend è previsto anche nel 2018. Roma salirà a 9.7 milioni di visitatori ma perderà altre 3 posizioni in classifica scendendo 18/a a causa della crescita esplosiva di metropoli asiatiche Guangzhou e Delhi e della turca Antalya (tutta la nazione cresce dopo un turbolento 2016).

Stesso discorso a Milano, che perderà due posizioni pur con arrivi che saliranno a 6.5 milioni, ma anche a Venezia e Firenze. Bisogna comunque sottolineare che l’Italia è la sola nazione europea a presentare ben quattro destinazioni tra le prime 50 città più visitate e va in parità con la Cina.

“L’Italia – spiega Wouter Geerts, analista di Euromonitor International – ha un turismo molto “maturo” e, grazie a città iconiche, numerosissimi siti Unesco e ai suoi leggendari cibi e vini, tende sempre a presentare perfomance sostenute. Nei periodi di alta stagione purtroppo si crea il problema del sovraffollamento specialmente a Roma e Venezia che crea disagi ai turisti e ai residenti. Questo rimarrà una sfida per gli anni a venire con la città lagunare che è diventata uno dei più chiari esempi di città dove si fatica a gestire una crescita sostenibile del turismo”.

A livello generale l’Asia è la regione più visitata con 6 città tra le prime 10 del ranking. Dallo studio emerge anche il boom del turismo in Portogallo con gli arrivi internazionali passati dai 12 milioni del 2010 ai 22 del 2017 con Lisbona in salita al 62/o posto e l’exploit di Porto fa un balzo di 42 posizioni e si piazza 96/a.

