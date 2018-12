(ANSA) – MILANO, 4 DIC – Giovanni Malagò ritiene “doveroso” un confronto con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, per “trovare una soluzione che vada bene a tutti” sulla riforma del Coni. “C’è piena volontà di incontrarci – nota il presidente del Coni -, doverosa disponibilità di confrontarci e non fare polemica, di dare un contributo necessario per rispettare le autorità politiche e governative, tenendo al tempo stesso presente quali sono le istanze del mondo dello sport nella piena volontà di trovare una soluzione che vada bene per tutti”.