(ANSA) – MILANO, 4 DIC – “Non firmo per il pareggio contro la Juve. Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per arrivare alla vittoria”. Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, non parte sconfitto in vista dell’anticipo di venerdì contro la capolista Juventus. Un anno ricco di soddisfazione per Icardi: “Aspettavo da tanto tempo il gol con l’Argentina. Ho chiuso questo 2018 nel migliore dei modi e trovare il gol con la nazionale è stato perfetto e si è anche chiuso un cerchio visto che dicevano che in nazionale non segnavo. È stato un 2018 indimenticabile. Aspettavamo tutti di tornare in Champions e ci siamo riusciti. Ho vinto la classifica cannonieri. Poi il primo gol in Champions è stato indimenticabile. Abbiamo lavorato duro per arrivare a questo traguardo”. Icardi ricorda con grande trasporto il gol segnato nell’ultimo derby: “È stato un gol spettacolare. Segnare in un derby, all’ultimo minuto, è stato bellissimo. Abbiamo giocato molto bene, dovevamo fare gol prima, ma l’importante è aver vinto”.