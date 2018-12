(ANSA) – LONDRA, 5 DIC – L’accordo sulla Brexit di Theresa May renderà il Regno Unito “più povero”. Lo ha detto il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, preannunciando il no ufficiale del suo partito alla ratifica dell’11 dicembre. Corbyn ha bollato l’intesa come “un pasticcio” e ha accusato il governo Tory di aver impiegato più tempo a dirimere le sue liti interne che a negoziare. Ha poi ribadito che “il no deal non è una opzione” e che se l’accordo sarà bocciato, “il governo si dovrà dimettere” e lasciare che si svolgano “elezioni” anticipate.