(ANSA) – ROMA, 5 DIC – Se il trattato sui missili nucleari a medio raggio (Inf) dovesse venir meno, la Russia potrebbe dispiegare missili a medio raggio a Cuba o in qualche altro Paese dell’America Latina: a sostenerlo, rievocando fantasmi da Guerra Fredda, è un esperto militare russo intervistato dall’agenzia russa Interfax. “E’ necessario puntare verso il territorio americano non solo con missili intercontinentali, ma anche con missili a raggio intermedio, in primo luogo missili da crociera – afferma l’ex capo del principale dipartimento per la cooperazione militare internazionale del ministero della Difesa di Mosca, il generale Leonid Ivashov .- Per quanto riguarda la loro collocazione, sarebbe necessario esplorare se questa possa essere a Cuba o in un altro Paese latinoamericano”. Ma se il trattato Inf venisse meno – ha aggiunto Ivashov -, Mosca potrebbe anche fare un passo avanti e concludere un nuovo accordo con i Paesi europei “e creare un sistema di sicurezza europeo comune”.