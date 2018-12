E’ contagioso il fascino dello Zecchino d’Oro. Anche l’apprezzato conduttore Rai Tiberio Timperi al nostro giornale ha spiegato: “E’ davvero senza tempo ed in qualche modo ammicca al bambino che è in noi”. Tra i giurati della terza serata all’Antoniano di Bologna ha aggiunto: “Si ascoltano sempre belle cazoni molto calate nella contemporanietà. La mia preferita nella storia dello Zecchino? Direi ‘Il valzer del moscerino’, la prima”.

Tiberio da quasi tre mesi conduce proprio insieme a Francesca Fialdini, presentatrice della rassegna per bambini, la nuova edizione de “La vita in diretta”. Ed in proposito ha spiegto: “E’ un’eperienza soddisfacente ma molto impegnativa”. Sabato 1 dicembre c’è stata la serata finale dello Zecchino d’Oro su Rai1 e su Rai Italia.

Video Intervista di Emilio Buttaro