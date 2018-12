Si inizia con la rubrica “Hollywood Party”, di Alessandro Boschi, che ha intervistato Anna Foglietta, l’attrice italiana nelle sale con “Un giorno all’improvviso”, il dramma sociale diretto da Ciro D’Emilio.

Monica Marangoni, in questa puntata con Michele Bertocchi, l’esperto web, continua con la musica di Willie Peyote, rapper e cantante italiano, accompagnato da Frank Sativa, il suo produttore musicale.

Poi, si parala di moda con Stefano Dominella, presidente Unindustria, in studio a presentare le creazioni dei tre stilisti emergenti: Costanza Grassini, Tommaso Fux e Margherita Giovanelli.

Seguono due icone della musica italiana, l’artista poliedrica Gigliola Cinquetti, una delle cantanti italiane più conosciute all’estero con milioni di dischi venduti in tutto il mondo e il cantautore e amico Mimmo Locasciulli e le loro esibizioni in studio.

Per le Storie dal Mondo, si va a visitare “Imago Mundi”, l’originale esposizione di arte contemporanea con ben 775 opere, in esposizione a Toronto. Poi, al Consolato Italiano di New York, dove sono state consegnate borse di studio a studenti americani meritevoli che hanno frequentato corsi di lingua italiana e ad insegnanti di lingua italiana con progetti originali.

