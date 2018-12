(ANSA) – ROMA, 5 DIC – La pesante sconfitta degli Spurs di Marco Belinelli è il risultato più significativo nelle 5 partite Nba giocate stanotte. Un ko che fa sprofondare nella crisi (e in classifica, penultimo posto) la formazione del campione azzurro, che al rientro dopo l’infortunio ha segnato solo 5 punti nella disfatta dei suoi contro Utah per 139-105. Per gli Spurs è la terza sconfitta nelle ultime 4 partite, peraltro con uno scarto di oltre 30 punti. Ancora una serata esaltante invece per lo sloveno Donkic che ha trascinato i Dallas Mavericks al successo contro Portland per 111-102. Per la rivelazione della stagione un personale di 21 punti. Nelle altre gare, vittoria degli Indiana Pacers su Chicago per 96-90 e dei Kings in casa dei Phoenix Suns per 122-105. Successo esterno anche per Orlando su Miami per 105-90. In classifica, a est corrono davanti a tutti i Raptors seguiti dai Bucks, mentre a ovest comandano appaiati i Nuggets e i Clippers di Gallinari. (ANSA).