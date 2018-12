(ANSA) – MILANO, 5 DIC – Mattia Feltri, editorialista del quotidiano La Stampa, è il vincitore per il 2018 del Premio ‘E’ Giornalismo’, fondato da Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e dall’ imprenditore Giancarlo Aneri. Lo ha deciso la giuria, ora composta dallo stesso Aneri, come presidente, e da Giulio Anselmi, Mario Calabresi, Massimo Gramellini, Paolo Mieli, Gianni Riotta e Gian Antonio Stella. Il premio ‘E’Giornalismo’ e’ giunto alla 22/ma edizione. Mattia Feltri, bergamasco, 49 anni, è figlio d’arte: suo padre Vittorio è una delle firme più conosciute del giornalismo italiano. E a questo ha fatto riferimento Aneri dopo la scelta della Giuria: “perchè con questo meritatissimo premio a Mattia, in fondo si dà anche un riconoscimento alla storia giornalistica familiare”. Mattia Feltri ha cominciato la carriera al Giornale di Bergamo per poi passare al Foglio e quindi, dopo una breve parentesi a Libero, alla Stampa dove, sulla prima pagina, firma il “Buongiorno”, rubrica-commento ereditata da Massimo Gramellini.