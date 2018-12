(ANSA) – GENOVA, 5 DIC – E’ stato condannato a 16 anni, con rito abbreviato dal gup Silvia Carpanini, Javier Pareja Gamboa, operaio di 52 anni accusato di avere ucciso lo scorso aprile la moglie Angela Reyes Coello, 46, in casa a Genova. L’uomo era stato arrestato dopo tre giorni di fuga e aveva confessato l’omicidio. Il pm aveva chiesto la condanna a 30 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era rientrato a Genova dall’Ecuador dopo essere stato via alcuni mesi proprio perché la situazione con la moglie era diventata insostenibile. Lei lo aveva convinto a rientrare ma i due avevano litigato subito. Gamboa, dopo l’omicidio, era scappato di casa e aveva vagato per la città per due giorni. Era stato fermato a Voltri in stato confusionale. “Lei mi tradiva e mi umiliava – aveva detto – mi aveva fatto tornare dicendo che avrebbe chiuso con il suo amante. E invece lui era stato con lei la sera prima. Quando ne abbiamo iniziato a discutere lei mi ha provocato, insultato e umiliato. Io ho perso la testa e l’ho uccisa”. “Non volevo farlo, sono dispiaciuto”.(ANSA).