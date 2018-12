(ANSA) – ROMA, 5 DIC – “Penso di essere ancora contento dei risultati di quella sera: quota 100 per superare la Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, che partirà a febbraio. A fine marzo partirà il reddito, con sgravio contributivo pari al reddito e quota 100 che partirà tra febbraio e marzo. Per quello abbiamo gioito e lo farei ancora, quelle misure sono nella legge di bilancio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un forum all’ANSA, commentando la celebre foto dal balcone di Palazzo Chigi.