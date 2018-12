(ANSA) – LONDRA, 5 DIC – Il governo conservatore britannico ha reso pubblico il parere legale raccolto dall’attorney general Geoffrey Cox sull’impatto dell’accordo sulla Brexit raggiunto dalla premier Theresa May con l’Ue. Si tratta di un atto dovuto dopo l’umiliante sconfitta subita ieri alla Camera dei Comuni sulla mozione presentata dal ministro ombra laburista Keir Starmer che ha sancito come “oltraggio al Parlamento” il rifiuto iniziale dell’esecutivo di rilasciare la versione integrale del documento. Documento che nelle conclusioni – come già emerso ampiamente da indiscrezioni filtrate sui media – evidenzia i rischi legati alla permanenza transitoria del Regno Unito nell’unione doganale, garantita dal meccanismo di salvaguardia del backstop per assicurare il mantenimento del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord, in mancanza del diritto di uscirne unilateralmente. Una situazione, nota Cox, che potrebbe rendere poi Londra “soggetta a protratti e ripetuti round negoziali” sull’accordo definitivo sulle relazioni future.