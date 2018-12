(ANSA) – ROMA, 5 DIC – Il Teatro 10 di ‘Cinecittà Studios’ a Roma ospiterà una kermesse di boxe, con forte connotazione sia sportiva che cinematografica, incentrata sul titolo International WBC dei Supermedi e sul premio ‘Giuliano Gemma’. L’iniziativa è della federpugilato Fpi. Il primo gong suonerà per il premio ‘G. Gemma’, giunto alla 3/a edizione, e nato per celebrare attraverso il ricordo dell’amico attore, la grande boxe e personaggi rappresentativi del pugilato, dello sport e del cinema. Dal grande schermo al ring, con un match che promette scintille fra il 34enne Giovanni De Carolis e il 28enne Dragan Lepei valido per il titolo Internazionale WBC dei Supermedi. Per De Carolis è la chance per rientrare nei primissimi posti della classifica mondiale, per Lepei l’occasione di una conferma dopo la conquista del titolo di campione italiano. Nella serata sono in programma altri combattimenti in varie categorie.