(ANSA) – LAMEZIA TERME (CATANZARO), 5 DIC – Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, in Calabria per una visita già programmata, ha incontrato all’aeroporto di Lamezia Terme una delegazione di lavoratori ex Lsu-Lpu, e rappresentanti sindacali che protestano davanti alla stazione ferroviaria per la mancata adozione di provvedimenti che consentano la loro stabilizzazione. “La vostra condizione di precariato – ha detto il ministro – si trascina da sin troppo tempo e noi abbiamo intenzione di risolverla definitivamente con la stabilizzazione. Il governo sta facendo tutto il possibile – ha aggiunto – per trovare una soluzione immediata, in Legge di bilancio”. “Riteniamo che questo primo risultato, qualora dovesse arrivare il documento – hanno dichiarato i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil al termine dell’incontro con il ministro – sia un fatto significativo importante in attesa di avere un tavolo tecnico nazionale dove avviare una discussione sul percorso di stabilizzazione”.