(ANSA) – ROMA, 5 DIC – Nel 2009 ha vinto il titolo di playmate in Germania, ma già allora Doreen Seidel – oggi 33 anni, un diploma in economia aziendale – coltivava altre ambizioni: cimentarsi nella Formula 1. E adesso il sogno è un po’ più vicino, dopo essere stata preselezionata nell’elenco provvisorio dei 55 piloti donne della W Series, il primo campionato di Formula 3 tutto al femminile. Come modella di Playboy, Seidel aveva debuttato 10 anni fa, facendo una rapida carriera. Tanti viaggi in giro per mezzo mondo, fino a incontrare lo stesso Hugh Hefner nella sua famosa villa di Los Angeles. Ma già nel 2011 ha preso parte alla sua prima stagione di gare, con il logo di Playboy sul casco. La serie W inizierà il prossimo maggio. A fine gennaio Seidel dovrà superare la selezione.