(ANSA) – MILANO, 5 DIC – Adriano Galliani accoglie “con orgoglio” la proposta del presidente della Lega Pro, Francesco Girelli, di diventare “ambasciatore della Serie C verso la Serie A”. L’ad del Monza, attraverso il sito del club acquistato di recente da Silvio Berlusconi, in una breve nota, si è detto molto onorato della proposta ricevuta dal Ghirelli: “Voglio ringraziare, anche a nome del presidente Silvio Berlusconi, il presidente della Lega Pro e accetto con orgoglio di rappresentare la Serie C nel sistema calcistico Italiano”, ha dichiarato l’ex ad del Milan.