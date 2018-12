(ANSA) – ROMA, 5 DIC – Ancora un stop muscolare in casa Roma, e a fermarsi è ancora Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, proprio oggi, era tornato ad allenarsi a Trigoria col resto del gruppo dopo avere smaltito l’infortunio al flessore della coscia destra. Tuttavia, nel corso della seduta, ha accusato un leggero fastidio e precauzionalmente ha interrotto il lavoro. Il giocatore domani sarà sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità del nuovo infortunio che quasi certamente lo esclude dalla prossima trasferta di campionato in programma sabato a Cagliari. Buone notizie, invece, per quanto riguarda Federico Fazio che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia che lo aveva costretto a saltare la sfida contro l’Inter. Il difensore argentino è rientrato in gruppo, ha svolto l’allenamento senza problemi e si candida per una maglia da titolare per il match contro i sardi.