(ANSA) – BERGAMO, 5 DIC – “A Udine l’Atalanta da quando ci sono io non ha mai vinto, è ora di sfatare il tabù”. Hans Hateboer promette il bottino pieno per domenica, dopo due battute d’arresto dei nerazzurri a Empoli e in casa contro il Napoli: “Alla Dacia Arena ho pareggiato una volta e perso l’altra, si tratta di una gara ostica che però dobbiamo fare nostra se vogliamo recuperare in classifica – spiega l’esterno olandese -. Dal sesto posto ci separano soltanto tre punti, non sono poi molti. Certamente non possiamo prendere gol a freddo come successo lunedì sera e ancor prima su rigore con l’Inter dopo poco più di un minuto nel secondo tempo”. A Bergamo dal gennaio 2017, il nazionale oranje non si pone limiti od obiettivi personali: “Gasperini mi sta sottoponendo a lavoro sulla tecnica per quanto riguarda gli aspetti in cui sono meno forte – chiude -. In questa stagione sono già a 3 gol più quello in Europa League e 1 assist, devo migliorare entrambe le fasi. Se ho metri da percorrere posso puntare la porta”.