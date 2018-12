(ANSA) – SAN GIULIANO MILANESE (MILANO), 5 DIC – Era rubato il furgone il cui conducente, scappando dai carabinieri e poi dagli agenti della Polizia Stradale ha percorso un tratto dell’Autostrada A1 contromano causando un incidente in cui è rimasto ferito, e con lui tre operai che viaggiavano a bordo di un altro furgone con cui si è scontrato frontalmente. I vigili del fuoco hanno estratto due persone che erano rimaste incastrate tra le lamiere. Dei quattro uomini feriti, due erano incastrati nei mezzi coinvolti. Un ventinovenne è stato portato in condizioni serie all’ospedale San Raffaele, l’altro ferito seriamente all’Humanitas di Rozzano, un terzo al Policlinico, mentre il ferito meno grave a San Donato. I carabinieri hanno intercettato il mezzo che era stato rubato a Cremona, a pochi chilometri da Lodi. L’uomo che lo guidava, un cremonese di 29 anni con precedenti penali, è entrato in autostrada forzando la barriera. L’uomo è in ospedale, piantonato perché è stato arrestato.